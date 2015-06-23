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    ​Российский танцевальный коллектив "Тодес" представил в Баку шоу-балет "Внимание"

    Концерт состоялся при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 22 июня во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ шоу-балета "Attention" ("Внимание") в исполнении известного российского танцевального коллектива "Тодес".

    Как сообщает Report, концерт прошел в рамках организованных министерством культуры и туризма Азербайджана программ для местных жителей и приезжающих в Азербайджан по случаю I Европейских игр туристов.

    Зрители с интересом следили за сопровождающимися интересными звуковыми и цветовыми эффектами сольными и коллективными танцами.

    Отметим, что коллектив, созданный хореографом Аллой Духовой в 1986 году, состоит из более 60 танцоров, обращающихся к синтезу таких танцевальных жанров, как брейк-данс, хип-хоп и другие.

    "Тодес" является одним из лучших танцевальных коллективов не только среди стран СНГ, но Европы и мира. Этот необычный коллектив также называют "Империей танца".  

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