​Российский танцевальный коллектив "Тодес" представил в Баку шоу-балет "Внимание"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 22 июня во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ шоу-балета "Attention" ("Внимание") в исполнении известного российского танцевального коллектива "Тодес".

Как сообщает Report, концерт прошел в рамках организованных министерством культуры и туризма Азербайджана программ для местных жителей и приезжающих в Азербайджан по случаю I Европейских игр туристов.

Зрители с интересом следили за сопровождающимися интересными звуковыми и цветовыми эффектами сольными и коллективными танцами.

Отметим, что коллектив, созданный хореографом Аллой Духовой в 1986 году, состоит из более 60 танцоров, обращающихся к синтезу таких танцевальных жанров, как брейк-данс, хип-хоп и другие.

"Тодес" является одним из лучших танцевальных коллективов не только среди стран СНГ, но Европы и мира. Этот необычный коллектив также называют "Империей танца".