 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российские и израильские артисты вновь едут в гости к бакинским детям

    Спектакли пройдут в РИКЦ и Театре имени Рашида Бейбутова

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В первой половине апреля  Баку посетят призер российских и международных театральных фестивалей, заслуженный артист России Ярослав Узенюк и артист Данила Морозов из студи кукол "Ежики", талантливые клоуны и актёры - Фёдор Макаров из Израиля и Алексей Гавриилов из России. Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), 4 апреля в Театре имени Рашида Бейбутова при поддержке РИКЦ и Ассоциации родителей "Баку Детям", пройдут спектакли Ярослава Узенюка и Данилы Морозова под названием "Как валенки землю грели". Это авторский спектакль для детей от 3-9 лет.

    5 апреля  спектакль "Как валенки землю грели" будет представлен в Российском информационно-культурном центре в городе Баку.

    11 апреля в Театре имени Рашида Бейбутова состоится спектакль (для детей 3 - 11 лет) клоуна и актёра Фёдора Макарова (Израиль) и  Алексея Гавриилова под названием "Солнечная история". 

    12 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится  спектакль талантливого Фёдора Макарова "КраФная шапочка" - сказка с пантомимой. Интерактивная встреча для детей от 4-х лет и их родителей с костюмированием: герои известной сказки воплотятся в крафт-бумаге.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi