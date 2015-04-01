Российские и израильские артисты вновь едут в гости к бакинским детям

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В первой половине апреля Баку посетят призер российских и международных театральных фестивалей, заслуженный артист России Ярослав Узенюк и артист Данила Морозов из студи кукол "Ежики", талантливые клоуны и актёры - Фёдор Макаров из Израиля и Алексей Гавриилов из России. Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-ку льтурный центр (РИКЦ), 4 апреля в Театре имени Рашида Бейбутова при поддержке РИКЦ и Ассоциации родителей "Баку Детям", пройдут спектакли Ярослава Узенюка и Данилы Морозова под названием "Как валенки землю грели". Это авторский спектакль для детей от 3-9 лет.

5 апреля спектакль "Как валенки землю грели" будет представлен в Российском информационно-ку льтурном центре в городе Баку.

11 апреля в Театре имени Рашида Бейбутова состоится спектакль (для детей 3 - 11 лет) клоуна и актёра Фёдора Макарова (Израиль) и Алексея Гавриилова под названием "Солнечная история".