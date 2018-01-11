Рики Мартин женился на художнике с армянскими корнями Джване Йосефе

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Певец Рики Мартин сообщил, что женился на своем бойфренде - художнике Джване Йосефе, армянину по материнской линии. Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, возлюбленные обменялись обетами, но торжество по случаю свадьбы еще не состоялось.

"Я стал мужем, большую вечеринку мы устроим в ближайшие месяцы, я вам сообщу", - сказал артист.

Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться 2 года назад. В прошлом году на одном из телевизионных шоу они признались, что помолвлены.