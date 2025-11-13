Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Режиссер: Не осуждаю создателей сериалов за бытовые темы - им нужен рейтинг

    Искусство
    • 13 ноября, 2025
    • 15:31
    Режиссер: Не осуждаю создателей сериалов за бытовые темы - им нужен рейтинг

    Режиссер Руфат Шахбазов заявил, что не осуждает создателей телесериалов за частое обращение к семейно-бытовой тематике, поскольку это напрямую связано с рейтингами.

    Об этом режиссер заявил в интервью Report.

    По его словам, если сериал не набирает достаточную аудиторию, его просто закрывают.

    "Для создания качественного сериала важны два фактора - финансирование и время. Когда съемочной группе приходится снимать по 20–30 эпизодов в день, времени на проработку сценариев не остается. Если бы, например, за пять дней снимали три серии вместо пяти, результат был бы лучше", - считает режиссер.

    Шахбазов также указал на существенную разницу в качестве между еженедельными премьерными сериалами и ежедневными проектами: "На 10–12-серийные проекты уходит несколько месяцев работы, а на ежедневные такого времени нет".

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

    телесериалы Руфат Шахбазов режиссер киноиндустрия
    Rüfət Şahbazov: Seriallarda ailə-məişət mövzularının çox olmasını qınamıram, çünki reytinq lazımdır

    Последние новости

    15:45

    Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрд

    Бизнес
    15:39

    Фарид Шафиев: DW Russian грозит скандал по примеру BBC

    Внешняя политика
    15:31

    Режиссер: Не осуждаю создателей сериалов за бытовые темы - им нужен рейтинг

    Искусство
    15:30

    В Бухаресте проходит акция протеста Альянса профсоюзов оборонной промышленности

    Другие страны
    15:30

    В Австралии задержали женщину и ее дочь за мошенничество на $46 млн

    Другие страны
    15:26

    Керим Тахиров: Национальные библиотеки тюркских стран объединяются впервые за 30 лет

    Культура
    15:24

    TƏBİB: За последний месяц против гриппа вакцинированы почти 22 тыс человек

    Здоровье
    15:24

    Глава МВД Франции может посетить Алжир

    Другие страны
    15:17

    Министр: В секторе АПК минимальный доход семьи из 4 человек составляет порядка 14 тыс. манатов

    АПК
    Лента новостей