Режиссер: Не осуждаю создателей сериалов за бытовые темы - им нужен рейтинг

Режиссер Руфат Шахбазов заявил, что не осуждает создателей телесериалов за частое обращение к семейно-бытовой тематике, поскольку это напрямую связано с рейтингами.

Об этом режиссер заявил в интервью Report.

По его словам, если сериал не набирает достаточную аудиторию, его просто закрывают.

"Для создания качественного сериала важны два фактора - финансирование и время. Когда съемочной группе приходится снимать по 20–30 эпизодов в день, времени на проработку сценариев не остается. Если бы, например, за пять дней снимали три серии вместо пяти, результат был бы лучше", - считает режиссер.

Шахбазов также указал на существенную разницу в качестве между еженедельными премьерными сериалами и ежедневными проектами: "На 10–12-серийные проекты уходит несколько месяцев работы, а на ежедневные такого времени нет".

