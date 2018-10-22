Редкие экспонаты периода государства Ширваншахов привезены в Азербайджан

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Редкие экспонаты периода государства Ширваншахов, хранящиеся в различных музеях мира, привезены в Азербайджан для экспонирования на выставке.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Отмечается, что Управление организует выставку под названием "Наследие Ширваншахов в музеях мира". Мероприятие состоится в рамках международной научной конференции под названием "Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов".

Выставка будет открыта 23-24 октября для особого посещения участников конференции и с 25 октября для общественности.

В первые два дня выставки будут выставлены редкие экспонаты, привезенные в Азербайджан из самых крупных музеев мира. Основу выставки составят экспонаты, представленные стамбульским музеем. На выставке будут также продемонстрированы привезенные из Национального музея Грузии образцы керамических плиток из молельни Пир Гусейн.

Выставка "Наследие Ширваншахов в музеях мира" будет открыта для посетителей до 23 января 2019 года в Ичеришехер, Комплексе Дворца Ширваншахов ежедневно с 9:00 до 20.00.