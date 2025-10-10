Рашад Азизов: Надо создавать фильмы, отражающие победу азербайджанской армии

Надо обязательно создавать фильмы, отражающие победу азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, – это соответствует ожиданиям в обществе.

Об этом в интервью Report рассказал генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.

По его словам, 19 кинопроектов, поддержанных Агентством, посвящены теме Карабаха.

"В целом несколько фильмов, затрагивающих эту тему, находятся на различных стадиях производства. Их презентация широкой общественности ожидается в ближайшее время. Хотя Агентство напрямую не занимается съемками фильмов, мы всегда готовы оказывать поддержку проектам, посвященным нашей победе", - отметил Азизов.

Он добавил, что съемки полнометражных художественных фильмов "44", рассказывающего о 44-дневной Отечественной войне, и "Долг" уже завершены, и проекты находятся на финальной стадии.

Рашад Азизов подчеркнул, что в 2023–2025 годах, благодаря активизации кинопроизводства как отрасли, в Азербайджане было создано около 1 570 рабочих мест. "В 2026 году ожидается создание еще около 800 новых рабочих мест для поддержки реализации запланированных кинопроектов", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.