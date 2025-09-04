Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффекта
Искусство
- 04 сентября, 2025
- 17:34
Заслуженный художник Азербайджана Рашад Алекперов применял искусственный интеллект (ИИ) в живописи, но не получил желаемого эффекта.
Об этом в интервью Report заявил сам художник.
Он считает, что применение ИИ в искусстве не является трагедией, но на данный момент искусственный интеллект не может заменить ручную работу.
"Например, эскизы работ из металла готовлю я сам, а изготовлением занимаются другие. Это не значит, что проект не мой, ведь идея и замысел принадлежат мне. Живопись - это идея, поэтому автором произведения по-прежнему остаюсь я", - добавил Алекперов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
Последние новости
18:14
Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:08
В Лондоне в результате ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 17 человекДругие страны
18:07
В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книгиЭкология
17:57
Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форумеВнешняя политика
17:50
Зеленский: Главная гарантия безопасности Украины - сильная армияДругие страны
17:45
Госслужба расследует атаки на TelegramИКТ
17:44
В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 гаВнутренняя политика
17:34
Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффектаИскусство
17:29