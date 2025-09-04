Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффекта

Заслуженный художник Азербайджана Рашад Алекперов применял искусственный интеллект (ИИ) в живописи, но не получил желаемого эффекта.

Об этом в интервью Report заявил сам художник.

Он считает, что применение ИИ в искусстве не является трагедией, но на данный момент искусственный интеллект не может заменить ручную работу.

"Например, эскизы работ из металла готовлю я сам, а изготовлением занимаются другие. Это не значит, что проект не мой, ведь идея и замысел принадлежат мне. Живопись - это идея, поэтому автором произведения по-прежнему остаюсь я", - добавил Алекперов.

