​Рамиз Азизбейли внес ясность в слухи о состоянии его здоровья

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Состояние здоровья народного артиста Азербайджана, режиссера и актера Рамиза Азизбейли нормальное.

Агентству Report народный артист сказал, что чувствует себя хорошо и продолжает лечение: "Слава Аллаху, чувствую себя хорошо. Сегодня прошли слухи об ухудшении моего здоровья. Однако, по сравнению с тем, что было раньше, чувствую себя хорошо. Принимаю лечение дома. Моя болезнь такова, что я должен долгое время принимать лечение. Поэтому, иногда чувствую себя хорошо, а иногда плохо. Пусть все знают, что сейчас я чувствую себя хорошо. Люди беспокоятся за меня".

Р.Азизбейли выразил признательность всем, кто интересуется его здоровьем и беспокоится о нем.