Работы крупнейших импрессионистов выставят на торги в Лондоне

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Работы крупнейших импрессионистов XX века выставит на торги аукционный дом Christie's в Лондоне сегодня, передает Report.

На продажу будут выставлены картины из целого ряда частных коллекций, работы Клода Моне, Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Оскара Кокошки, Эдварда Мунка и других, сообщается на сайте аукционного дома.

Главными топ-лотами вечера являются полотно Андре Дерена «Лондон: Темза близ Вестминстерского моста», картина Пабло Пикассо «Мушкетер и сидящая обнаженная», а также «Эскиз к пейзажу» Василия Кандинского.