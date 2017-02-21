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    Прошла презентация книги "Келагаи"

    На мероприятии также присутствовали министр культуры и туризма Абульфас Гараев и замминистра Севда Мамедалиева

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском музее ковра прошла презентация книги "Келагаи" ("Kəlağayı").

    Как сообщает Report, книга посвящена национальному женскому головному убору, представляющему собой шёлковый платок, включенному в 9-ую сессию Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

    На мероприятии также присутствовали министр культуры и туризма Абульфас Гараев и замминистра Севда Мамедалиева.

    По словам С.Мамедалиевой, искусство келагаи является ценным видом искусства для азербайджанского народа: "Для подготовки книги долгое время проводились исследования.

    Каждый узор келагаи имеет свое значение. С помощью этой книги в довольно ясной форме был раскрыт философский смысл этих узоров".

    Авторы книги, профессор Р.Ибрагимбекова, член Союза художников Д.Тарывердиев и выпускник Школы дизайна Parsons З.Мюллер-Тарыверди представили систематизированный каталог форм и штампов, а также определяющую келагаи концепцию.

    Фото: Фири Салим

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