    Прокуратура Аргентины изъяла картину, похищенную нацистами в Нидерландах

    Искусство
    • 04 сентября, 2025
    • 06:27
    Прокуратура Аргентины изъяла картину, похищенную нацистами в Нидерландах

    Аргентинская прокуратура конфисковала картину итальянского художника Витторе Гисланди (1655-1743), разыскиваемую наследниками голландского коллекционера Жака Гаудстиккера, у которого она была изъята нацистами в годы Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщается на новостном портале генпрокуратуры южноамериканской страны.

    "Адвокат, представляющий находящихся под следствием лиц, передал отделению Генеральной прокуратуры в Мар-дель-Плате картину "Портрет дамы" итальянского художника Витторе Гисланди, которая была заявлена как похищенная в Нидерландах во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что картина "была конфискована".

    В августе газета Algemeen сообщила, что в результате расследования ее журналисты обнаружили пропавший "Портрет дамы" в собственности у дочерей финансиста нацистов Фридриха Кадгина, сбежавшего в Аргентину после Второй мировой войны. Картину заметили на опубликованной на сайте недвижимости фотографии дома, который выставила на продажу одна из наследниц.

    Наследники Гаудстиккера добиваются возвращения картины. Аргентинская прокуратура провела обыски в объектах недвижимости, связанных с семьей Кадгина. Одна из наследниц нациста была заключена под домашний арест на 72 часа. В ходе обысков были конфискованы две картины, которые были написаны в XIX веке, а также рисунки и гравюры. 

    Argentina Prokurorluğu Niderlandda nasistlərin oğurladığı rəsmi müsadirə edib

