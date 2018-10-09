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    Пройдет вечер, посвященный памяти народного артиста Ильхама Аскерова

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ 11 октября в Академическом национальном драматическом театре пройдет мероприятие, посвященное 60-летию видного азербайджанского актера, народного артиста Ильхама Аскерова. 

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, вечер памяти пройдет при организационной поддержке министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана и Академического национального драматического театра. 

    На мероприятии представят фотовыставку о жизни и творчестве Ильхама Аскерова из архива Азербайджанского государственного музея театра имени Джафара Джаббарлы, продемонстрируют посвященный ему видеоролик. На церемонии почтения памяти коснутся заслуг Ильхама Аскерова в развитии азербайджанского театра, коллеги поделятся воспоминаниями. 

    Также будет продемонстрирован посвященный памяти Ильхама Аскерова спектакль "Письма из чужбины" ("Qürbətdən gələn məktublar"). 

    Отметим, что Ильхам Аскеров скончался в Баку 6 сентября 2015 года. 

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