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    Пройдет I Итальяно-азербайджанский кинофестиваль

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Баку пройдет I Итальяно-азербайджанский кинофестиваль в целях пропаганды прошлого, настоящего и будущего киноиндустрии Азербайджана и Италии. 

    Как сообщает Report, фестиваль пройдет при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, содействии посольства Италии в Азербайджане в рамках сотрудничества с Университетом Ка' Фоскари, Университетом культуры и искусства Азербайджана, Азербайджанским университетом языков, Римским университетом Ла Сапиенца. 

    На запланированном на 25-30 января кинофестивале в виде нескольких сеансов представят 15 картин, отобранных жюри как с азербайджанской, так и с итальянской стороны.   

    Победителей номинаций наградят специально подготовленным "Zoroaster award".

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