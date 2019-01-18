Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Баку пройдет I Итальяно-азербайджанский кинофестиваль в целях пропаганды прошлого, настоящего и будущего киноиндустрии Азербайджана и Италии.

Как сообщает Report, фестиваль пройдет при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, содействии посольства Италии в Азербайджане в рамках сотрудничества с Университетом Ка' Фоскари, Университетом культуры и искусства Азербайджана, Азербайджанским университетом языков, Римским университетом Ла Сапиенца.

На запланированном на 25-30 января кинофестивале в виде нескольких сеансов представят 15 картин, отобранных жюри как с азербайджанской, так и с итальянской стороны.

Победителей номинаций наградят специально подготовленным "Zoroaster award".