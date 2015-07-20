​Произведение "Хаджи-Мурат" будет поставлено на сцене

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств, народный артист, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, режиссер Азерпаша Немят в новом театральном сезоне поставит на сцене Академического национального драматического театра произведение Льва Толстого "Хаджи-Мурат".

Об этом сообщил Report сам Азерпаша Немят. Он заявил, что давно хотел осуществить сценическую постановку произведения "Хаджи-Мурат": "Этот спектакль должен был быть поставлен до "Шаха Гаджара". Однако вместе с Фуадом Поладовым мы начали работу над "Шахом Гаджаром" и "Хаджи-Мурат" отошел на второй план. В новом сезоне мы вновь начинаем работу над "Хаджи-Муратом". Главную роль исполнит народный артист Фуад Поладов. Спектакль будет сдан в феврале-марте 2016 года".

Отметим, что роман Льва Толстого "Хаджи-Мурат" был написан в 1896-1904 годах и опубликован в 1917 году уже после смерти писателя. Произведение посвящено одному из соратников Шейха Шамиля Хаджи-Мурату.