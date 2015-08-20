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    Произведение Фараджа Гараева прозвучит в Вене

    Произведение прозвучит на Biennale musica-2015 в Венеции

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Произведение известного композитора, заслуженного деятеля искусств, профессора Фараджа Гараева "Last Postlude - post..." 10 октября прозвучит на "Biennale musica-2015" в Венеции.

    Как сообщает Report, информация об этом опубликована на личном сайте композитора.

    Произведение будет представлено солистами ансамбля "Новая музыкальная студия".

    Отметим, что Фарадж Гараев написал это произведение для фортепиано, вибрафона, контрабаса и струнного квартета. 

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