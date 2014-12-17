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    Азербайджанский композитор претендует на музыкальную премию "Grammy"

    На этот раз обладательницей премии Grammy может стать Фирангиз Ализаде

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы имена трех кандидатов на премию "Grammy" в номинации "Классическая музыка". Среди претендующих на премию - известный азербайджанский композитор, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Союзе композиторов Азербайджана.

    Отмечается, что впервые в истории азербайджанской композиторской школы наш композитор претендует на столь престижную премию.

    Напомним, что международная премия "Grammy" считается самой престижной премией мира в музыкальной области и сравнивается с музыкальным вариантом премии "Oskar".

    Кроме народной артистки Азербайджана, на премию претендуют Мечислав Вайнберг и американский композитор Лера Ауэрбахт. 

    Отметим, что Ф.Ализаде примет участие на церемонии презентации премии 8 февраля 2015 года.

    Ф.Ализаде включили в список кандидатов из-за вышедшего альбома мега-звезды Хиллари Хан "Deutsche Grammofon".

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