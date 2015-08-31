​Представители Азербайджана примут участие на театральном фестивале в Москве

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Молодые театральные деятели Азербайджана примут участие на предстоящем в Москве III Всероссийском молодежном форуме-фестивале театральных деятелей "Артмиграция 2015".
Об этом Report сообщил актер Русского драматического театра Олег Амирбеков.
По его словам, на фестивале примут участие актеры Театра юного зрителя Эшгин Гулиев и Гюнель Мамедова, главный режиссер Лянкяранского государственного драматического театра Турал Мустафаев, актер Русского драматического театра Теймур Рагимов и сам Олег Амирбеков.
Органозатором молодежного форума-фестиваля является Союз театральных деятелей России.
Цель мероприятия заключается во вдохновлении молодежи, создании творческих связей, участии в совместных театральных проектах.
На театральном форуме ожидается участие молодых специалистов из России, СНГ и стран Балтии.
На фестивале "Артмиграция" состоится показ поставленных молодыми режиссерами спектаклей.
Хотя для участия на мероприятии поступило большое количество заявок из различных российских городов, эксперты включили в программу форума показ 5-ти спектаклей.
Составлена также специальная программа театрального форума. Для участников фестиваля и прошедших аккредитацию журналистов в программу включены концертные программы и спектакли.
Члены азербайджанской делегации также примут участие в мастер-классах.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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