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    ​Представители Азербайджана примут участие на театральном фестивале в Москве

    Организатор форума-фестиваля - Союз театральных деятелей России

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Молодые театральные деятели Азербайджана примут участие на предстоящем в Москве III Всероссийском молодежном форуме-фестивале театральных деятелей "Артмиграция 2015".

    Об этом Report сообщил актер Русского драматического театра Олег Амирбеков.

    По его словам, на фестивале примут участие актеры Театра юного зрителя Эшгин Гулиев и Гюнель Мамедова, главный режиссер Лянкяранского государственного драматического театра Турал Мустафаев, актер Русского драматического театра Теймур Рагимов и сам Олег Амирбеков.

    Органозатором молодежного форума-фестиваля является Союз театральных деятелей России.

    Цель мероприятия заключается во вдохновлении молодежи, создании творческих связей, участии в совместных театральных проектах.

    На театральном форуме ожидается участие молодых специалистов из России, СНГ и стран Балтии.

    На фестивале "Артмиграция" состоится показ поставленных молодыми режиссерами спектаклей.

    Хотя для участия на мероприятии поступило большое количество заявок из различных российских городов, эксперты включили в программу форума показ 5-ти спектаклей.

    Составлена также специальная программа театрального форума. Для участников фестиваля и прошедших аккредитацию журналистов в программу включены концертные программы и спектакли.

    Члены азербайджанской делегации также примут участие в мастер-классах. 

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