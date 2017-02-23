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    Состоялся показ спектакля "Арзу и Мурад", посвященного Ходжалинской трагедии

    Спектакль посвящен 25-летию Ходжалинского геноцида

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя состоялся показ спектакля, посвященного 25-летию Ходжалинского геноцида.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

    Спектакль Сеймура Эльсевера "Арзу и Мурад" повествует о трагической судьбе попавшей во время оккупации Ходжалы в плен молодой девушки, чистых чувствах беженцев, их психологическом и моральном состоянии.

    Во время показа присутствовали глава ИВ Насиминского района Асиф Аскеров, представители районной общественности, наши соотечественники из Ходжалы, педагоги и учащиеся районных общеобразовательных школ.

    До начала показа в фойе театра состоялась посвященная Ходжалинскому геноциду выставка работ учащихся школ Насиминского района.

    24 февраля спектакль будет представлен общественности района Пираллахы, а 26 февраля – зрителям ТЮЗа. 

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