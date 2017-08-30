Посольство Мексики в Азербайджане объявляет фотоконкурс

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Посольство Мексики в Азербайджане совместно с мексиканским скульптором Хорхе Марином объявляет конкурс фотографий, связанный с произведениями искусства "Воссоздание бытия".

Как сообщили Report в посольстве Мексики, для участие в конкурсе необходимо сделать фото с одной из работ Хорхе Марина, представленных в Центре Гейдара Алиева, и отправить это фото по электронному адресу alasbaku@gmail.com до 7-го сентября.

10 наилучших фотографий будут избраны и опубликованы 8-го сентября на фейсбук-странице скульптора Хорхе Марина. От указанной даты до 14-го сентября участникам представится возможность собрать наибольшее количество "лайков". В итоге, три фотографии с наибольшем числом "лайков" станут призёрами, а имена победителей будут объявлены 15 сентября в ходе церемонии, посвященной Национальному Дню Мексики.

Следует отметить, что выставка "Воссоздание Бытия" прославленного мексиканского скульптора Хорхе Марина была открыта в октябре 2016-го года в Центре Гейдара Алиева. 10 произведений искусства вызвали интерес азербайджанской публики с момента своего открытия. Знаменитая скульптура "Крылья" заняла свое место в скульптурной панораме Баку.