​После долгого перерыва на бакинской сцене вновь поставлен спектакль турецкого писателя

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ После долгого перерыва, Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр возобновил показ спектакля "Ганлы Нигяр", поставленного по мотивам произведения известного турецкого писателя Садыга Шендиля.

Об этом Report сообщили в театре.

Показ запланирован на 4 февраля. Режиссер-постановщик спектакля - Намик Агаев, художник-постановщик - народный художник Назим Бейкишиев.

В ролях - народный артист Рафаэль Дадашев, заслуженные артисты Тофик Гусейнов, Айшад Мамедов и другие. Роль Нигяр исполнит Нигяр Гюльахмедова.

Отметим, что на азербайджанский язык произведение перевел покойный режиссер Вагиф Ибрагимоглу и впервые поставил его на сцене Аздрамы. В то время главные роли исполнили Амалия Панахова и Яшар Нури.

Спустя долгие годы произведение вновь включили в репертуар театра.

Напомним, Садыг Шендил известен как автор сценария постановок и произведений, по мотивам которых снято множество фильмов.

К написанию сценариев к фильмам С.Шендил приступил с 1953 года. Им написаны сценарии к около 200 фильмам. Огромную славу принес ему сценарий к фильму "Хабабам сыныфы". Садыг Шендил также является автором 8-ми драматических произведений. Самыми популярными из них являются "Едди эрли Хормуз" (1971) и "Ганлы Нигяр" (1981). Оба произведения поставлены как в Турции, так и во многих тюркоязычных странах.