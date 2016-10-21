Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ После 5-летнего перерыва Джалилабадский народный театр возобновил деятельность.

Об этом сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Первой премьерой сезона в театре стал спектакль "Хаджи Гара" по мотивам одноименной комедии писателя-драматурга, основоположника азербайджанской драматургии, общественного деятеля М.Ф.Ахундова.

Постановщик и музыкальный оформитель спектакля о реалиях азербайджанской жизни в 30-40 гг. XIX века - Булудхан Булудов, художник-постановщик - Али Алиев, руководитель труппы - Мирбалаш Салманзаде. В роли консультанта в подготовке спектакля выступил Лянкяранский государственный драматический театр.

В главных ролях - Булудхан и Анар Булудовы. На премьере присутствовали глава районной ИВ, творческий состав Лянкяранского государственного театра и представители районной общественности.