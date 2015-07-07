​Планируется оригинальный проект для работающих в Национальном драматическом театре 17 народных артистов

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Будет написана монография о 17 работающих в Академическом национальном драматическом театре народных артистах, ее издадут в виде книги и раздадут библиотекам".

Об этом в заявлении Report отметила актриса театра, народная артистка Бести Джафарова.

По ее словам, идея написать монографию об артистах возникла у директора театра Исрафила Исрафилова: "Все 17 работающих в театре народных артистов записывают на ленту информацию о себе. Ответив на 22 адресованных им вопроса, в течение трех часов актеры рассказывают о своем детстве, юности и деятельности. Собранная информация будет издана в виде монографии. Эта книга станет прекрасным подарком для каждого актера".

Отметим, что монографии об актерах будут изданы за счет Академического национального драматического театра.