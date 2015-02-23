Планируется новая постановка произведения "Алмаз"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков желает поставить произведение Джафара Джаббарлы "Алмаз".

Об этом Report сообщил сам режиссер.

По его словам, эта идея появилась у него несколько лет назад: "Эта мысль не покидает меня. Я обговорил этот вопрос и с дочерью Д.Джаббарлы Гюлярой ханум, которая также с нетерпением ждет новой постановки. Но мне бы хотелось, чтобы спектакль ставился по госзаказу. В противном случае, придется ставить его за счет театра, и тогда костюмы и декорации не будут насыщенными. Если мы поставим "Алмаз" по госзаказу, постановка будет достойна Джафара Джаббарлы".

Напомним, что в последний раз на сцене Академического национального драматического театра имени Джафара Джаббарлы ставились два спектакля по мотивам его произведений - "Айдын" и "Покорение Эдирны".