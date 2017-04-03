Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева отметили 50-летие музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой Управления культуры и туризма города Баку.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью управления.

На мероприятии присутствовали начальник Управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов, глава ИВ Насиминского района Асиф Аскеров, директор Музыкального колледжа имени Асефа Зейналлы Назим Кязымов, директора детских музыкальных школ и школ искусств Баку и другие гости.

Одаренные воспитанники музыкальной школы выступили с обширной концертной программой под сопровождение Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли под управлением дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.