Состоялся 75-летний юбилей основателя азербайджанского джаза

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная 75-летнему юбилею выдающегося музыканта, пианиста, основоположника мугамно-джазового жанра, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Вагифа Мустафазаде.

Как сообщает Report, перед началом юбилейного вечера гости ознакомились с уголком Вагифа Мустафазаде в фойе. Гостям был представлен фотостенд о жизни неповторимого мастера джаза.

Юбилейный вечер начался с демонстрации видеоролика, рассказывающего о жизненном пути джазмена. Затем состоялось выступление исполнителей мугама.

Первое джазовое выступление было в исполнении народного артиста СССР Фархада Бадалбейли. Зрителям была представлена интересная композиция в исполнении народного артиста Анвара Садыгова. Следует отметить выступления вокальной группы "Гая" и группы "Раст".

Дочь Вагифа Мустафазаде, всемирно известная Азиза Мустафазаде не принимала участие на юбилейном вечере отца.

Отметим, что Вагиф Мустафазаде скончался от сердечного приступа 16 декабря 1979 года во время гастролей в Ташкенте.