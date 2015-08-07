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    Открылась персональная выставка художницы-реставратора Гюльшан Гаджиевой

    На выставке продемонстрированы около 150 произведений художницы

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Баку открылась персональная выставка художницы-реставратора Гюльшан Гаджиевой. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма. 

    Выставка проходит в Выставочном салоне имени Ваджихи Самедовой Союза художников при совместном организаторстве министерства культуры и туризма и Союза художников Азербайджана.

    На выставке продемонстрированы около 150 произведений художницы. Также представлены различные портреты по изобразительному искусству, графике, прикладному искусству и скульптуре. 

    Отметим, что выставка проходит в рамках 65-летнего юбилея Гюльшан Гаджиевой, работающей старшим преподавателем в Азербайджанской государственной академии художеств.

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