Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Баку открылась персональная выставка художницы-реставратора Гюльшан Гаджиевой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма.

Выставка проходит в Выставочном салоне имени Ваджихи Самедовой Союза художников при совместном организаторстве министерства культуры и туризма и Союза художников Азербайджана.

На выставке продемонстрированы около 150 произведений художницы. Также представлены различные портреты по изобразительному искусству, графике, прикладному искусству и скульптуре.

Отметим, что выставка проходит в рамках 65-летнего юбилея Гюльшан Гаджиевой, работающей старшим преподавателем в Азербайджанской государственной академии художеств.