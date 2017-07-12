Оперная пара Эйвазов и Нетребко впервые выступят в Ташкенте

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Ташкенте 24 июля впервые с сольным концертом выступят оперная звезда, народная артистка России Анна Нетребко и выдающийся тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, передает Report со ссылкой на "Новости Узбекистана".

Отмечается, что организатором вечера классического искусства выступает министерство культуры Узбекистана.

Выступление артистов будет сопровождать Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением российского дирижера Дениса Власенко. Специальными гостями вечера станут французский исполнитель Людовик Тизье (LudovicTezier, баритон) и российская оперная певица Елена Жидкова (меццо-сопрано).

"Совместные выступления звездной пары Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова всегда привлекают к себе пристальное внимание самой взыскательной публики и любителей оперного искусства во всем мире. Несомненно, для Ташкента выступление неповторимого семейного и творческого союза, самых ярких представителей мировой оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова станет главным событием этого лета", - отмечает сайт.