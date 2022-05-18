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Объявлен конкурс сценариев под девизом "Шуша - моя гордость!"

Объявлен конкурс сценариев под девизом "Шуша - моя гордость!" Союз кинематографистов Азербайджана объявил конкурс сценариев "Шуша - моя гордость!".
Искусство
18 мая 2022 г. 14:34
Объявлен конкурс сценариев под девизом Шуша - моя гордость!

Союз кинематографистов Азербайджана объявил конкурс сценариев "Шуша - моя гордость!".

Руководитель пресс-службы Союза Али Велиев сообщил Report, что цель состоит в том, чтобы посредством сценариев раскрыть истинный героизм, проявленный самоотверженной азербайджанской молодежью, вернувшей Шушу - символ культурной столицы тюркского мира.

Профессиональное жюри конкурса определяется Союзом кинематографистов Азербайджана. Авторы сценариев, победившие в конкурсе, будут награждены денежными призами и дипломами.

1-е место - 2500 манатов

2-е место - 1800 манатов

3 место - 1000 манатов

Также предусмотрены поощрительные призы.

Номера телефонов для связи: (012) 493-64-76, (012) 493-64-78.

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Версия на азербайджанском языке "Şuşa - qürurum mənim!" devizi ilə ssenari müsabiqəsi elan edilib

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