В Азербайджане расширят круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь

В Азербайджане гражданам будет предоставляться бесплатная юридическая помощь за счет средств, выделенных Коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено новым законопроектом "О бесплатной юридической помощи".

Законопроект был представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, малоимущие лица, нуждающиеся в юридической помощи, но не имеющие достаточных средств для оплаты соответствующих услуг и иных расходов, смогут получать бесплатную профессиональную юридическую помощь. Речь идет о лицах, чье материальное положение и среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, установленного на текущий год.

К таким лицам относятся члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь; неработающие лица с инвалидностью; лица, зарегистрированные в качестве безработных в соответствующем органе (учреждении), определенном органом исполнительной власти.

К числу других лиц, нуждающихся в юридической помощи, относятся также члены семей шехидов, ветераны войны, жертвы торговли людьми и лица, пострадавшие от бытового насилия.

Кроме того, бесплатная юридическая помощь будет предоставляться лицам, сообщившим о правонарушениях, связанных с коррупцией, в соответствии с законом "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией", несовершеннолетним, лицам, получившим статус беженца, лицам, которым Азербайджан предоставил политическое убежище, лицам, лишенным родительской опеки, а также лицам из числа детей, лишенных родительской опеки, лицам, освобожденным из учреждений исполнения наказаний, - в течение одного года со дня освобождения, и лицам, находящимся под пробационным надзором.

В документе также предусмотрена бесплатная юридическая помощь за счет госбюджета подозреваемым и обвиняемым, не имеющим средств на ее оплату, а также жертвам торговли людьми, детям, пострадавшим от сексуального насилия, и лицам, пострадавшим от бытового насилия. Такая помощь также будет предоставляться правопреемникам умерших потерпевших.