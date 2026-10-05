Рыболовецкое судно перевернулось у берегов Чеджу в Южной Корее, 9 человек спасены

Рыболовецкое судно с 11 людьми на борту перевернулось в водах у крупнейшего вулканического острова и главного курорта Южной Кореи Чеджу.

Как передает Report cо ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили местные власти.

В результате инцидента 9 человек были спасены, еще двое пропали без вести.

По данным береговой охраны острова Чеджу, 29-тонное рыболовецкое судно перевернулось в водах сегодня утром, находившиеся поблизости другие суда спасли девять человек - восемь индонезийцев и одного вьетнамца. Состояние спасенных членов экипажа оценивается как стабильное. Двое других - капитан из Южной Кореи и один член экипажа из Индонезии числятся пропавшими без вести.

Власти направили на место происшествия вертолеты и патрульные суда для проведения поисково-спасательных операций. Также были мобилизованы одно судно ВМС и несколько гражданских рыболовецких судов.