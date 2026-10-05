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    Рыболовецкое судно перевернулось у берегов Чеджу в Южной Корее, 9 человек спасены

    Другие страны
    • 05 октября, 2026
    • 11:03
    Рыболовецкое судно перевернулось у берегов Чеджу в Южной Корее, 9 человек спасены

    Рыболовецкое судно с 11 людьми на борту перевернулось в водах у крупнейшего вулканического острова и главного курорта Южной Кореи Чеджу.

    Как передает Report cо ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили местные власти.

    В результате инцидента 9 человек были спасены, еще двое пропали без вести.

    По данным береговой охраны острова Чеджу, 29-тонное рыболовецкое судно перевернулось в водах сегодня утром, находившиеся поблизости другие суда спасли девять человек - восемь индонезийцев и одного вьетнамца. Состояние спасенных членов экипажа оценивается как стабильное. Двое других - капитан из Южной Кореи и один член экипажа из Индонезии числятся пропавшими без вести.

    Власти направили на место происшествия вертолеты и патрульные суда для проведения поисково-спасательных операций. Также были мобилизованы одно судно ВМС и несколько гражданских рыболовецких судов.

    Рыболовецкое судно Южная Корея
    Cənubi Koreyada balıqçı gəmisi aşıb, 9 nəfər xilas edilib
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