Эмин Амруллаев: Если образование недоступно для граждан, значит, его нет
Наука и образование
- 05 октября, 2026
- 11:07
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Если образование недоступно для граждан, значит, его нет.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международном форуме "Новые вызовы в образовании" под девизом "Более образованное будущее".
Он отметил, что в стране ведется работа по повышению качества образования.
"Согласно результатам исследования PISA, ситуация в Баку лучше по сравнению с предыдущим периодом. Здесь, конечно, есть заслуга учителей", - сказал министр.
Он подчеркнул, что одним из важных аспектов в образовании является обучение.
Амруллаев добавил, что за прошедшие годы объем работы учителей не уменьшился, а, наоборот, увеличился.
Последние новости
11:39
Фото
Азербайджан обсудил с DCO внедрение цифровых решений на международных рынкахИКТ
11:37
Во Франции компенсации за нанесенный ущерб во время погромов могут составить до €10 тыс.Другие страны
11:35
Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективнымНаука и образование
11:32
TAP AG планирует запустить газотранспортный объект в Албании в конце 2027 года - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
11:32
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарств в Пираллахинском промпаркеВнутренняя политика
11:29
Санчес объявил о назначении досрочных выборов в Испании на 29 ноября - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:28
Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственностиМилли Меджлис
11:27
В Азербайджане усилят ответственность адвокатов за отказ от бесплатной юридической помощиМилли Меджлис
11:16
Фото