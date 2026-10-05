Эмин Амруллаев: Если образование недоступно для граждан, значит, его нет

Если образование недоступно для граждан, значит, его нет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международном форуме "Новые вызовы в образовании" под девизом "Более образованное будущее".

Он отметил, что в стране ведется работа по повышению качества образования.

"Согласно результатам исследования PISA, ситуация в Баку лучше по сравнению с предыдущим периодом. Здесь, конечно, есть заслуга учителей", - сказал министр.

Он подчеркнул, что одним из важных аспектов в образовании является обучение.

Амруллаев добавил, что за прошедшие годы объем работы учителей не уменьшился, а, наоборот, увеличился.