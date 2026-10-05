Азербайджанский дзюдоист Низами Имранов начал ЧМ с победы
- 05 октября, 2026
- 10:57
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанский дзюдоист Низами Имранов начал чемпионат мира (ЧМ) в Баку с победы.
Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 66 кг, победил представителя Грузии Важу Маргвелашвили в 1/32 финала и вышел в следующий этап.
Сегодня на татами также выйдут Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Туран Байрамов и Руслан Пашаев (оба в весовой категории 66 кг).
Напомним, что в первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль. Это четвертая золотая медаль, завоеванная на чемпионатах мира среди взрослых в истории азербайджанского дзюдо, и первая на чемпионате мира в весовой категории 60 кг.
Чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября.