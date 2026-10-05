Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджанский дзюдоист Низами Имранов начал ЧМ с победы

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2026
    • 10:57
    Азербайджанский дзюдоист Низами Имранов начал ЧМ с победы

    Азербайджанский дзюдоист Низами Имранов начал чемпионат мира (ЧМ) в Баку с победы.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 66 кг, победил представителя Грузии Важу Маргвелашвили в 1/32 финала и вышел в следующий этап.

    Сегодня на татами также выйдут Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Туран Байрамов и Руслан Пашаев (оба в весовой категории 66 кг).

    Напомним, что в первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль. Это четвертая золотая медаль, завоеванная на чемпионатах мира среди взрослых в истории азербайджанского дзюдо, и первая на чемпионате мира в весовой категории 60 кг.

    Чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября.

    Чемпионат мира по дзюдо Низами Имранов
    Dünya çempionatı: Nizami İmranov və Turan Bayramov mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Azerbaijan's Nizami Imranov advances with victory at World Judo Championships
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:39
    Фото

    Азербайджан обсудил с DCO внедрение цифровых решений на международных рынках

    ИКТ
    11:37

    Во Франции компенсации за нанесенный ущерб во время погромов могут составить до €10 тыс.

    Другие страны
    11:35

    Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективным

    Наука и образование
    11:32

    TAP AG планирует запустить газотранспортный объект в Албании в конце 2027 года - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    11:32
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарств в Пираллахинском промпарке

    Внутренняя политика
    11:29

    Санчес объявил о назначении досрочных выборов в Испании на 29 ноября - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:28

    Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственности

    Милли Меджлис
    11:27

    В Азербайджане усилят ответственность адвокатов за отказ от бесплатной юридической помощи

    Милли Меджлис
    11:16
    Фото

    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран

    Спорт
    Лента новостей