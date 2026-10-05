За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
Спорт
- 05 октября, 2026
- 11:16
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Болельщики из более чем 120 стран приехали в Баку, чтобы наблюдать за 10-м Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
В этом году более 17 тысяч иностранных болельщиков наблюдали за гонкой с трибун. Это самый высокий показатель, зафиксированный за время проведения Формулы-1 в Баку.
Все билеты, выставленные на продажу для Гран-при, были проданы. За четыре дня в общей сложности было зафиксировано около 92 тысяч посещений.
Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Mersedes Джордж Расселл.
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