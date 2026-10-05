Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран

    Спорт
    • 05 октября, 2026
    • 11:16
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран

    Болельщики из более чем 120 стран приехали в Баку, чтобы наблюдать за 10-м Гран-при Азербайджана Формулы-1.

    Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

    В этом году более 17 тысяч иностранных болельщиков наблюдали за гонкой с трибун. Это самый высокий показатель, зафиксированный за время проведения Формулы-1 в Баку.

    Все билеты, выставленные на продажу для Гран-при, были проданы. За четыре дня в общей сложности было зафиксировано около 92 тысяч посещений.

    Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Mersedes Джордж Расселл.

    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран
    За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран

    Гран-при Азербайджана Формулы 1 Baku City Circuit Джордж Расселл Болельщики
    Фото
    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə 120-dən çox ölkədən azarkeş gəlib
    Фото
    F1 Azerbaijan Grand Prix attracts fans from more than 120 countries
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:43

    В Азербайджане создается Палата частных судебных экспертов, определяются ее полномочия

    Милли Меджлис
    11:39
    Фото

    Азербайджан обсудил с DCO внедрение цифровых решений на международных рынках

    ИКТ
    11:37

    Во Франции компенсации за нанесенный ущерб во время погромов могут составить до €10 тыс.

    Другие страны
    11:35

    Эмин Амруллаев: ИИ сделает оценивание знаний более объективным

    Наука и образование
    11:32

    TAP AG планирует запустить газотранспортный объект в Албании в конце 2027 года - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    11:32
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарств в Пираллахинском промпарке

    Внутренняя политика
    11:29

    Санчес объявил о назначении досрочных выборов в Испании на 29 ноября - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:28

    Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственности

    Милли Меджлис
    11:27

    В Азербайджане усилят ответственность адвокатов за отказ от бесплатной юридической помощи

    Милли Меджлис
    Лента новостей