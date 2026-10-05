За Гран-при Азербайджана Формулы-1 наблюдали болельщики из более чем 120 стран

Болельщики из более чем 120 стран приехали в Баку, чтобы наблюдать за 10-м Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

В этом году более 17 тысяч иностранных болельщиков наблюдали за гонкой с трибун. Это самый высокий показатель, зафиксированный за время проведения Формулы-1 в Баку.

Все билеты, выставленные на продажу для Гран-при, были проданы. За четыре дня в общей сложности было зафиксировано около 92 тысяч посещений.

Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Mersedes Джордж Расселл.