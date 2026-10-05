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    В Азербайджане усилят ответственность адвокатов за отказ от бесплатной юридической помощи

    Милли Меджлис
    • 05 октября, 2026
    • 11:27
    В Азербайджане усилят ответственность адвокатов за отказ от бесплатной юридической помощи

    В Азербайджане адвокатам запретят необоснованно отказываться от оказания бесплатной юридической помощи.

    Как сообщает Report, это предусмотрено новым законопроектом "О бесплатной юридической помощи".

    Законопроект был представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, лица с инвалидностью, нуждающимся в помощи специализированных посредников при обращении за бесплатной юридической помощью к адвокату, осуществляющему деятельность в частном порядке, будут обеспечиваться услугами таких посредников-чтецов и профессиональных сурдопереводчиков - за счет средств государственного бюджета.

    В случае несоблюдения требования об оказании бесплатной юридической помощи адвокаты будут выплачивать Коллегии адвокатов по 18 манатов за каждый час, в течение которого не оказывались юридические услуги pro bono.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Юридическая помощь
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