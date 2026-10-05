В Милли Меджлис представлен законопроект о защите лиц, сообщающих о коррупции
Милли Меджлис
- 05 октября, 2026
- 10:57
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В Милли Меджлис представлен новый законопроект "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".
Как сообщает Report, документ будет обсужден на завтрашнем совместном заседании парламентского Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и Комитета по правовой политике и государственному строительству.
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