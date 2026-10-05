В Милли Меджлис представлен законопроект о защите лиц, сообщающих о коррупции

В Милли Меджлис представлен новый законопроект "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

Как сообщает Report, документ будет обсужден на завтрашнем совместном заседании парламентского Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и Комитета по правовой политике и государственному строительству.