Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственности
Милли Меджлис
- 05 октября, 2026
- 11:28
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Юридические лица, умышленно не исполняющие вступившие в законную силу судебные решения, приговоры или иные акты суда либо препятствующие их исполнению, будут привлекаться к уголовной ответственности.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Уголовный кодекс.
Проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно документу, уголовно-правовые меры за совершение деяния, предусматривающего указанную ответственность, будут применяться в случае, когда исполнение соответствующих обязательств по судебному акту непосредственно возложено на юридическое лицо.
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