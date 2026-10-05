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    Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственности

    Милли Меджлис
    • 05 октября, 2026
    • 11:28
    Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственности

    Юридические лица, умышленно не исполняющие вступившие в законную силу судебные решения, приговоры или иные акты суда либо препятствующие их исполнению, будут привлекаться к уголовной ответственности.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Уголовный кодекс.

    Проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, уголовно-правовые меры за совершение деяния, предусматривающего указанную ответственность, будут применяться в случае, когда исполнение соответствующих обязательств по судебному акту непосредственно возложено на юридическое лицо.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Уголовный кодекс
    Məhkəmə hökmünü icra etməyən hüquqi şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək
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