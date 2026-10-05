Не исполняющие судебный приговор юрлица будут привлекаться к уголовной ответственности

Юридические лица, умышленно не исполняющие вступившие в законную силу судебные решения, приговоры или иные акты суда либо препятствующие их исполнению, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Уголовный кодекс.

Проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, уголовно-правовые меры за совершение деяния, предусматривающего указанную ответственность, будут применяться в случае, когда исполнение соответствующих обязательств по судебному акту непосредственно возложено на юридическое лицо.