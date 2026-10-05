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    В Азербайджане определен размер оплаты за бесплатную юридическую помощь

    Милли Меджлис
    • 05 октября, 2026
    • 11:11
    В Азербайджане определен размер оплаты за бесплатную юридическую помощь

    Оплата за оказание профессиональной юридической помощи составит за каждый рабочий час 0,0275 минимальной месячной заработной платы, а за первичную юридическую помощь - 0,015 минимальной месячной заработной платы за каждую оказанную услугу.

    Как сообщает Report, это предусмотрено новым законопроектом "О бесплатной юридической помощи".

    Законопроект был представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, за дополнительные расходы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи, - канцелярские, почтовые, транспортные и другие - будет выплачиваться дополнительная сумма в размере 5% от установленной оплаты.

    За оказание профессиональной юридической помощи в выходные, праздничные и нерабочие дни, а также в ночное время адвокатам будет выплачиваться двойная ставка за каждый рабочий час. Размер доплаты на дополнительные расходы при этом не изменится.

    Порядок оплаты услуг и других расходов лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь, будет определяться соответствующим органом (учреждением), определенным органом исполнительной власти.

    Для получения оплаты услуг и возмещения других расходов за счет средств государственного бюджета лица, оказавшие бесплатную юридическую помощь, должны будут обращаться в Коллегию адвокатов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Юридическая помощь
    Pulsuz hüquqi yardımla bağlı ödənişin meyarı müəyyənləşir
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