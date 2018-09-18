Обнародовано имя азербайджанского исполнителя на конкурсе "Junior Eurovision 2018"

© Report/ Elchin Murad

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На международном песенном конкурсе "Junior Eurovision 2018" в Минске Азербайджан будет представлять президентский стипендиат Фидан Гусейнова.

Как передает Report, об этом было заявлено на пресс-конференции в İTV, посвященной "Junior Eurovision 2018".

В мероприятии приняли участие заведующий Аппаратом Общественного телерадиовещания (İTV) Фаик Гурбатов, глава департамента музыкальных, художественных и специальных проектов İTV Лейла Гулиева.

Л.Гулиева заявила, что Фидан Гусейнова запомнилась выступлением на концерте знаменитой певицы Лары Фабиан: "Она спела дуэтом и с Эльнуром Гусейновым. Пока неизвестно, какую песню исполнит Фидан. Азербайджан – страна талантов. Пусть знают наших! Это станет большим стимулом для нашей талантливой молодежи".

Отметим, что Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году она стала победительницей международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku" среди детей в возрасте 9-12 лет, заняла третье место на фестивале "San Remo Junior". Распоряжением президента Ильхама Алиева имя Фидан Гусейновой было занесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Юному дарованию присвоена президентская стипендия.