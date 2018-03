Обнародована программа 73-го Венецианского фестиваля

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Обнародована официальная программа 73-го Венецианского фестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, среди 20 картин основной программы заявлен фильм сербского режиссера и актера Эмира Кустурицы с Моникой Беллуччи "По Млечному пути" (Na mlijecnom putu). Обладатель "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Канн Террен Малик представит документальную картину "Путешествие времени" (Voyage of Time) с Кейт Бланшетт. В программе смотра еще один документальный проект совместно итало-швейцарского производства, который был снят творческой парой итальянцев Массимо Д'Анольфо и Мартиной Перенти. Свой новый фильм привезет и французский классик Франсуа Озон, завсегдатай Венецианского кинофестиваля.

Немец Вим Вендерс представит ленту, снятую в технике 3D, "Прекрасные дни в Аранхуэсе" (Les beaux jours d'Aranjuez) с Ником Кейвом. Примечательно, что австралийский рок-музыкант, композитор и сценарист появится и в документальном фильме британца Эндрю Доминика "Еще раз с чувством" (One More Time with Feeling), который также снят в технике 3D и будет показан вне конкурса.

Зрители увидят новый фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина "Джеки" (Jackie) с Натали Портман. Эта картина в последний момент была добавлена в программу смотра, став двадцатой конкурсной работой, которую предстоит оценить жюри.