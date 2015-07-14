 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована дата начала нового театрального сезона в Азербайджане

    Открытие состоится в Гяндже

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала нового театрального сезона в Азербайджане.

    Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, открытие 143-го театрального сезона состоится 16 сентября в Гяндже. 

    По этому случаю на торжественной церемонии открытия сезона в Гяндже примут участие представители всех театров Азербайджана. 

    На мероприятии помимо Гянджинского государственного драматического театра и Гянджинского кукольного театра примут участие государственные и правительственные чиновники, депутаты, известные деятели культуры Азербайджана. 

    Напомним, что в последние годы церемония открытия театрального сезона проводится в регионах Азербайджана. Открытие театрального сезона 2014 года состоялось в Шеки на I Шекинском международном театральном фестивале. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi