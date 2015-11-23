​Обнародован репертуар Азербайджанской государственной филармонии на декабрь

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева на декабрь месяц.
Как сообщает Report, мероприятия в филармонии начинаются в 19:00.
|2 декабря
19:00
|Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева
Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Г.Гараева
Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев
|4 декабря 19:00
|Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева
Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли
Дирижер - Фахраддин Керимов
|5 декабря
19:00
|Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева
Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер - Агаверди Пашаев
|8 декабря
19:00
|Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова
Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер - Агаверди Пашаев
|9 декабря
19:00
|Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова
Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева
Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев
|11 декабря
19:00
|Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова
Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли
Художественный руководитель и главный дирижер - Рауф Абдуллаев
|18 декабря
19:00
|Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой
Молодежный камерный оркестр Бакинской музыкальной академии "Baku Chamber Orchestra"
Дирижер - Фуад Ибрагимов
|23 декабря 19:00
|Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой
Азербайджанская государственная хоровая капелла
Художественный руководитель и главный дирижер - Гюльбаджи Иманова
|25 декабря 19:00
|Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой
Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли
Дирижер - Фахраддин Керимов
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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