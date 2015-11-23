​Обнародован репертуар Азербайджанской государственной филармонии на декабрь

23 ноября, 2015 15:35

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева на декабрь месяц. Как сообщает Report, мероприятия в филармонии начинаются в 19:00. 2 декабря

19:00 Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева

Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Г.Гараева

Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев 4 декабря 19:00 Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева

Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли

Дирижер - Фахраддин Керимов 5 декабря

19:00 Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева

Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижер - Агаверди Пашаев 8 декабря

19:00 Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова

Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижер - Агаверди Пашаев 9 декабря

19:00 Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова

Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева

Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев



11 декабря

19:00 Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова

Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли

Художественный руководитель и главный дирижер - Рауф Абдуллаев 18 декабря

19:00 Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой

Молодежный камерный оркестр Бакинской музыкальной академии "Baku Chamber Orchestra"

Дирижер - Фуад Ибрагимов 23 декабря 19:00 Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой

Азербайджанская государственная хоровая капелла

Художественный руководитель и главный дирижер - Гюльбаджи Иманова



25 декабря 19:00 Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой

Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли

Дирижер - Фахраддин Керимов



