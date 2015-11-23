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    ​Обнародован репертуар Азербайджанской государственной филармонии на декабрь

    Мероприятия в филармонии начинаются в 19:00

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева на декабрь месяц.

    Как сообщает Report, мероприятия в филармонии начинаются в 19:00.

    2 декабря
    19:00    		 Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева 
    Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Г.Гараева
    Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев
    4 декабря 19:00 Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева  
    Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли
    Дирижер - Фахраддин Керимов
    5 декабря
    19:00    		 Концерт, посвященный 80-летию видного композитора, народного артиста, профессора Дадаша Дадашева
    Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов
    Художественный руководитель и главный дирижер - Агаверди Пашаев
    8 декабря
    19:00    		 Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова
    Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов
    Художественный руководитель и главный дирижер - Агаверди Пашаев
    9 декабря
    19:00    		 Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова
    Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева
    Художественный руководитель и главный дирижер - Теймур Гейчаев

    11 декабря
    19:00     		Концерт, посвященный 85-летию народного артиста, композитора Тофика Бакиханова
    Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли
    Художественный руководитель и главный дирижер - Рауф Абдуллаев
    18 декабря
    19:00    		 Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой
    Молодежный камерный оркестр Бакинской музыкальной академии "Baku Chamber Orchestra"
    Дирижер - Фуад Ибрагимов
    23 декабря 19:00 Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой
    Азербайджанская государственная хоровая капелла
    Художественный руководитель и главный дирижер - Гюльбаджи Иманова

    25 декабря 19:00 Концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств, пианистки Нигяр Усубовой
    Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли
    Дирижер - Фахраддин Керимов
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