Объявлены лауреаты главных номинаций премии Золотой глобус - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Гари Олдман стал лауреатом премии «Лучший актёр драматического фильма» за роль в картине «Тёмные времена» в ходе 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Аналогичную награду у женщин завоевала Фрэнсис Макдорманд за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который также был признан «лучшим драматическим фильмом».

В номинации «лучшая комедия или мюзикл» победила лента Греты Гервиг «Леди Бёрд».

Кроме того, Опра Уинфри была награждена «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

Ранее Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру.

***05:55

Ежегодная церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус" началась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как передает Report, со ссылкой на NBC, "Золотой Глобус" вручается уже в 75 раз. Впервые церемонию в этом году ведет комик Сет Майерс. Заранее известен получатель премии Сесиля Б. Де Милля, почетного "Глобуса" за заслуги в кинематографе — ею наградят телеведущую Опру Уинфри.

Уже стали известны имена нескольких лауреатов.

Так, за лучшую женскую роль в драматическом сериале "История служанки" "Золотой Глобус" получила актриса Элизабет Мосс. Помимо этого, сериал признан лучшим драматическим сериалом года. Стерлинг К. Браун получил свой "Золотой Глобус" за лучшую мужскую драматическую роль в сериале.

Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Николь Кидман за работу в картине «Большая маленькая ложь».

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» «Золотой глобус» получил актер Сэм Рокуэлл за образ в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Лучший анимационный фильм года — это последняя на настоящий момент работа студии Pixar, "Тайна Коко". А награду за лучшую комедийную мужскую роль в кино получил Джеймс Франко, в фильме "Горе-творец"

Лучшая песня из кино 2017 года — это композиция This is Me, фильм "Величайший шоумен".

Абсолютный ТВ-рекордсмен этого года по количеству "Золотых Глобусов" — это "Большая маленькая ложь", целых четыре статуэтки. Его признали лучшим мини-сериалом года.