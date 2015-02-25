​Объявлены культурные столицы Азербайджана

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма приступило к реформам, направленным на охрану и поддержку нематериального культурного наследия Азербайджана (краеведение, фольклор, мастерство).

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

С учетом положительных результатов осуществляемой в регионах Программы "Столицы народного творчества на 2010-2014 гг.", преследующей целью агитацию и пропаганду нематериального культурного наследия Азербайджана, была утверждена новая программа "Столицы народного творчества", согласно которой работы будут продолжены в новом формате.

В связи с новой программой в 2015 году Шемаха объявлена "Столицей азербайджанской литературы", а город Гах - "Столицей азербайджанской национальной кухни".

По этому случаю 4 марта в Музее ковра пройдет презентация столиц народного творчества Азербайджана на 2015 год.

В связи с этим в течение года в Шемахинском и Гахском районах предусматриваются торжественные церемонии, научно-практические конференции республиканского и международного уровня, "круглые столы", концерты, конкурсы, фестивали, ярмарки, инфотуры и пр.