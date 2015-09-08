Новый художественный руководитель Аздрамы: Коллектив театра обещал, что больше не будет лишних разговоров

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Говорить о чем-то пока рано, так как я недавно получил назначение в Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр. В действительности, предстоящие работы налицо. В настоящее время в театре подготавливается несколько спектаклей. Естественно, в их подготовке должно ощущаться мое участие как художественного руководителя и главного режиссера. Это моя работа".

Об этом в заявлении Report отметил новый художественный руководитель и главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств, народный артист Азерпаша Немет.

Он заявил, что был встречен коллективом радушно: "Я очень рад, что мы очень хорошо относимся друг к другу. Разговоры были, но все позади. Мы побеседовали с коллективом театра. Они обещали, что впредь подобных разговоров не будет. С помощью Аллаха мы с коллективом национального театра намерены сделать большую работу. Возложенная на меня ответственность так же возлагается и на весь коллектив. Если я возглавляю театр, значит на меня возложена большая ответственность. Как художественный руководитель и главный режиссер я думаю и буду думать о каждом актере. Мы всегда будем вместе и постараемся радовать как можно больше зрителей".