Новый директор театра "Йух": За неимением своего помещения, театр не может работать в полной мере - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с директором Азербайджанского государственного театра "Йух" Исламом Гасановым.

- Некоторое время назад Вы были госпитализированы в Турции. Как Вы себя чувствуете?

- Я перенес паралич. Прошел лечение, но проблемы с конечностями все же остались. Из Турции меня привезли на кресле. 11 дней я провел в больнице. Сейчас все хорошо. Врачи говорят, нужно время, чтоб полностью восстановиться. В Турции мы отыграли спектакль, все шло своим чередом. Наутро я выпил в столовой холодный сок, и вдруг мне стало плохо. Я – гипертоник и диабетик.

- Как Вы восприняли назначение на должность директора театра "ЙУХ"?

- Я самолично обратился с этой просьбой в министерство культуры. Спасибо министру, откликнулся. В преддверии 50-летия Сумгайытского государственного драматического театра мое здоровье не позволяло осуществить задуманное. 140 человек возлагали надежды на меня, как на руководителя, но я не мог оправдать их ожиданий. Сумгайытский государственный драматический театр весьма интерес и самобытен, в его коллективе много талантливых актеров. Мы пригласили на постановку "Отелло" болгарского режиссера, но она так и осталась неоконченной. Думаю, пригласить его в "ЙУХ". "Отелло" не ставили полностью аж с 1930 года.

- Возглавляя Сумгайытский государственный драматический театр, смогли ли Вы полностью осуществить задуманное?

- Не совсем. Театр закрылся на ремонт, поэтому сроки поджимали. Я старался вернуть театру былую славу. Наша с главным режиссером цель состояла в развитии театра. Мы создали актерам все условия, чтоб они могли проявить себя. Ремонт здания театра придал нам дополнительный стимул.

- Не каждому директору выпадает счастье быть желанным в коллективе. Как правило, в театрах царят недовольство и интриги…

- Мне довелось работать в двух театрах – в Лянкяранском и Сумгайытском государственных драматических театрах. В обоих со мной расставались со слезами на глазах. Я счастлив, что заслужил такое отношение. Меня хорошо встретили и в "ЙУХ"е. Это самобытный театр со своими традициями. Его создатель Вагиф Ибрагимоглу вложил душу в свое детище, придал ему неповторимый почерк и новое веяние. Дух театра "ЙУХ" особенный, и хоть он не близок мне, я стараюсь с ним породниться.

- Вы ранее были знакомы с главным режиссером Мехрибан Алекперзаде?

- Мы учились вместе. Она очень талантливый, опытный режиссер. Мы понимаем друг друга. Я постараюсь сделать все возможное для развития театра.

- Возникло недовольство, когда пост главного режиссера "ЙУХ" покинул Гюмрах Омар…

- Творческие люди очень трогательны и обидчивы. В общении с ними следует быть обходительнее. Как говорил Шекспир: "Актеров следует бояться". Люди сцены мягкосердечны. Я сам окончил актерский факультет, поэтому питаю к актерам особые симпатии, очень уважаю режиссеров. В "ЙУХ"е сложились хорошие актерско-режиссерские взаимоотношения. Мы стремимся демонстрировать наши постановки в других театрах, на больших сценах.

- Такое ощущение, будто деятельность по пропаганде "ЙУХ" идет не столь интенсивно, чем это продиктовано?

- "ЙУХ" – не совсем традиционный театр, у него свой зритель. Мы стараемся продолжить традиции этого театра, но в то же время привнести в него новые веяния. К нам поступают обращения о детских постановках. Мы обсудили этот вопрос с главным режиссером Мехрибан Алекперзаде. Постараемся немного отойти от общепринятого формата. Благодаря этому зритель будет видеть нас чаще и деятельность наша будет больше на виду.

- Театр станет участником международного фестиваля в турецкой Адане. Вы представите спектакль по произведению Чехова. Почему Вы не остановили свой выбор на творчестве азербайджанских писателей?

- Мы не обращались для участия в фестивале. Организаторы направили нам приглашение в связи с этой постановкой. Они увидели и оценили нашу постановку на сайте театра. Фестивали подпитывают творческий дух актеров.

- Как обстоят дела с предоставлением театру собственного помещения?

- Разумеется, министерство культуры планирует выделить нам здание. Для эффективной деятельности нашему театру непременно нужно здание. А то в одной комнате мы и репетируем, и ведем делопроизводство. Весь коллектив выходит на работу, а присесть нигде.Поэтому театр не может работать в полной мере. Обзаведясь собственным помещением, театр сможет выложиться по полной, так и деятельность станет более эффективной.

- Как все это сказывается на творческом процессе и настрое труппы?

- Собравшись вместе, творческие люди непременно создадут нечто интересное. Творческий процесс у нас на высоте. Мы готовимся к постановкам, и в то же время выходим на работу, встречаемся, чтоб коллектив был сплочен и не падал духом.

- Ожидаются ли кадровые перестановки в театре?

- Я 20 лет в профессии и прекрасно знаю этих людей. Нет нужды в кадровых перестановках. В театре все самоотверженно трудятся – от актера до уборщицы. Они глубоко преданы театру. В "ЙУХ"е есть актеры, которые могут полностью раскрыть свой талант именно здесь. Также я подумываю пригласить в труппу новых людей.

- Какими будут критерии отбора новых кадров?

- Преимущество будет отдаваться молодым актерам. По сути, актер должен быть представлен директору с одобрения главного режиссера. Творческим процессом всецело заведует главный режиссер. Я придерживаюсь этой линии. Главный режиссер – душа театра, его проводник. Он должен неизменно занимать высокое положение в труппе, быть самобытен как личность и творческая единица, не ограничиваться в деятельности.

- Продаются ли билеты на спектакли театра "ЙУХ"?

- Уже почти распроданы билеты на 5 спектаклей. Зал рассчитан максимум на 40-50 человек. В связи с открытием мы раздали и пригласительные. Мы стараемся поставить работу на рельсы. Я пригласил нового администратора. Все со временем станет на свои места.

Фото: Эльчин Агаев