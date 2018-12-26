Новогодние представления для детей в азербайджанских театрах

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В азербайджанских театрах будут показаны новогодние представления и праздничные программы.

Как сообщает Report, составлен список детских спектаклей.

Коллектив Академического национального драматического театра традиционно порадует детей яркими новогодними представлениями и праздничными представлениями. Они будут показаны на сцене 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 2, 5, 6 января. Праздничные спектакли ("Приключения черепашек Ниндзя и капитана Джека") будут показаны четыре раза в день - в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

С 26 декабря по 6 января на сцене Государственного кукольного театра им. Абдуллы Шаига будет идти спектакль "Зимняя сказка Маши и Медведя". Зрители смогут посмотреть его в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Представления будут идти на азербайджанском языке.

Азербайджанский государственный русский драматический театр покажет на Новый год представление "Дюймовочка". Спектакль будет идти 30, 31 декабря и 1, 2, 6 января. Билеты на представления уже распроданы. Однако в связи с тем, что представление новое, оно будет идти на сцене в течение января.

29 и 30 декабря Бакинский детский театр представит три сеанса спектакля "Свадьба Деда Мороза" в Гедабеке и два сеанса в Баку.

Азербайджанский государственый театр музкомедии с 28 декабря по 6 января представит спектакль "Новогодние приключения Джиртдана", которые будут идти четыре раза в день.

26 декабря в 19:00 и 30 января в 14:00 Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета покажет юным зрителям "Щелкунчик".

С 29 декабря по 4 января в 12:00, 14:00, 16:00, а также 5, 6 января в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 в Театре юного зрителя будет идти спектакль "Снежная королева".

С 29 декабря по 3 января в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 на сцене Государственного театра песни им.Рашида Бейбутова юные зрители смогут насладиться представлением "Пеппи и ее друзья".