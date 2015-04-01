Никита Михалков: В моей съемочной группе никто не смотрит на часы

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Союза кинематографистов России и президент Российского фонда культуры, известный кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист РСФСР, лауреат премии "Оскар" Никита Михалков прибыл в Баку. Как сообщает Report, Никита Михалков провел мастер-класс в Баку.

В начале мероприятия выступила председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова. Она сказала, что проведение такого мастер-класса является большим опытом для азербайджанских режиссеров и актеров. Н.Михалков отметил, что целью проведения мастер-класса является близкое знакомство с азербайджанскими актерами.

Н.Михалков поделился с азербайджанскими коллегами ценными знаниями в сфере театра и кино. Он также отметил, что в ближайшее время начнет деятельность киноакадемия, в которой сможет получить образование любой талантливый человек.

Он также рассказал о событиях на съемочной площадке, правилах режиссуры: "В моей съемочной группе никто не смотрит на часы. Это невозможно".

Режиссер также выразил мнение по поводу американского кино. Михалков отметил, что кино создало Америку и влияние американского кино на их мышление очень велико, именно поэтому американцы не желают смотреть другие фильмы.

После мастер-класса известный режиссер ответил на вопросы азербайджанских режиссеров и сценаристов.

В беседе с журналистами он рассказал о подготовке к съемкам фильма о Грибоедове, который выйдет на экраны в ближайшем будущем.