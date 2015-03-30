​Никита Михалков посетит Баку

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 31 марта председатель Союза кинематографистов России и президент Российского фонда культуры, кинорежиссер Никита Михалков приедет в Баку.

Как сообщает Report, во время краткосрочного визита, один из самых ярких представителей российского кино Н.Михалков встретится со своими азербайджанскими коллегами и обсудит вопросы расширения и углубления двустороннего сотрудничества, он также ознакомится с достопримечательностями Баку. Н.Михалков является автором таких фильмов как "Пять ночей", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни Обломова", "Без свидетелей", "Черные глаза", "Урга: территория любви", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "12" и других.

Отметим, что в рамках визита, победитель множества международных кинофестивалей и обладатель Оскара Н.Михалков проведет мастер-классы для молодых кинематографистов.