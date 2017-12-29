Никас Сафронов: В Баку будут представлены около 150 моих работ - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 29 декабря. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью агентства Report с известным художником, академиком Российской академии художеств Никасом Сафроновым в преддверии его большой выставки в Баку в 2018 году.

- Никас Степанович, не могли бы вы рассказать побольше о вашей выставке, которая планируется в Баку? Что бакинцам ожидать от нее?

- Это будет уже вторая моя персональная выставка в Баку – первая прошла 20 лет назад, по инициативе президента Азербайджана Гейдара Алиева. Выставка 2018 года будет данью памяти моему другу, великому человеку, и именно это событие сподвигло сделать ее в Центре Гейдара Алиева, ближе к дате его рождения в мае.

Идея выставки была задумана давно. На одной из встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже с Мехрибан Алиевой и Лейлой Алиевой, было принято решение, что в экспозиции должно быть больше работ, посвященных Азербайджану. А чтобы войти полностью в азербайджанскую тему, я выделил время, чтобы поездить по стране. Был почти везде - и в Нахчыване, Гяндже, Габале и во многих других регионах этой красивейшей страны. Теперь в моей коллекции более 30 картин по азербайджанской тематике. Думаю, ближе к самой выставке к ним добавятся еще несколько работ. Всего же в Баку будут представлены более 150 картин.

- За все эти годы вы неоднократно бывали в Азербайджане, и он, наверное, стал для вас местом особенным. Какие места вам запомнились больше других?

- Для меня Азербайджан, если сказать образно, является второй Родиной - вот настолько я люблю эту страну, народ и его уникальную культуру. Теперь я жалею, что до 98-го года не посещал этот регион, эту республику. А когда приехал впервые, то это была любовь с первого взгляда. Мэр Баку Рафаэль Аллахвердиев даже предлагал мне открыть в то время в городе свою галерею-мастерскую. Но в жизни в конце 90-х как-то все закрутилось тогда, и я упустил такой уникальный момент.

Я был и в местах, о которых еще писал великий русский поэт Сергей Есенин. И вообще, это очень необычно и завораживающе, когда за пределами России ходишь по местам, связанным с русской историей, культурой. В Исмаиллинском районе я был, например, в селе Ивантеевка, где русские разговаривают еще на языке времен царя. И еще очень много и много различных воспоминаний об Азербайджане, и чтобы рассказать обо всем, не хватит времени.

- Говорят, что Гейдар Алиев как-то особенно вас выделял. А каким вы запомнили его? В чем, по-вашему, ценность его наследия?

- Да, его близкие мне говорили, что Гейдар Алиев среди россиян всегда выделял меня и Ростроповича. А при встречах он по-отечески обнимал нас и троекратно целовал.

Гейдар Алиевич даже доверил мне написать портрет внука, несмотря на то, что по восточным традициям до 3 лет к детям не допускаются посторонние, а тогда ему было только 1,5 года.

И вообще Гейдар Алиев был очень мудрым, глубоким и тонко чувствующим человеком. Он был принципиальным, но при этом очень добрым к людям. А Ильхам Алиев - президент сегодняшнего Азербайджана - более рациональный человек, высочайший профессионал и великий патриот своей страны. Политически сегодня акценты расставлены так, что все делается для будущего страны и своего народа. Приятно, что в отношениях с Россией президент продолжает политику, начатую его отцом, Гейдаром Алиевым, политику добрососедства и взаимоуважения. В Азербайджане русский язык и русская культура не ослабевают и находятся в большом почете. Азербайджан – одна из немногих бывших советских республик, наряду с Казахстаном, которая не пошла по пути оголтелого национализма.

- А как складывается ваше сотрудничество с Лейлой Алиевой и Фондом Гейдара Алиева?

- Я хорошо знаком с ее творчеством, как и она с моим. Она постоянно приглашает меня на свои благотворительные мероприятия. Она очень красивая, очаровательная, доброжелательная, очень тонкая натура, высокообразованная, немного сентиментальная. Она - поэт, лирик, хороший художник и просто ценитель искусства. И страна, и ее родители могут гордиться этой выдающейся девушкой. Она много занимается благотворительностью, в это она вкладывает все свое эмоционально-духовное начало. Практически, она является послом Доброй воли всего азербайджанского народа в России. Это никак не умоляет заслуги многоуважаемого Полада Бюльбюлевича, много лет являющегося чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в нашей стране. Но Лейла - посол по душе, по доброй воле, что не может не трогать россиян.

- В России вас часто называют "придворным художником". Не обижает ли вас это "звание" и насколько часто вы бываете в Кремле?

- Практически все великие художники истории - от Веласкеса до Рембрандта - писали портреты видных государственных деятелей, и это было и прибыльно, и почетно. Но не все они, конечно, были придворными художниками, но тем не менее многие из них получали заказы от королей, других венценосных особ, писали их портреты и зарабатывали на жизнь. Ничего плохого я в этом не вижу. В некоторых около художественных кругах бытует мнение, что художник должен быть нищим. Я с этим мнением не согласен. Если ему заказывают короли и римские папы, и богатые люди, почему он должен быть бедным?! Хотя я и не являюсь придворным художником, но к самому этому понятию отношусь спокойно – оно для меня не нарицательное. Я пишу разных людей: это может быть и известная голливудская звезда, или же просто врач, который вызывает у меня уважение. Я зарабатываю деньги, чтобы иметь возможность в том числе заниматься благотворительностью, так что я бы принял на постоянной основе предложение работать на Кремль, но это происходит лишь изредка. Помню однажды, когда президентом был Дмитрий Медведев, он хотел что-то подарить семье Алиевых, и тогда Вагит Алекперов сказал, что очень нравятся работы Никаса Сафронова. Мне вскоре поступил заказ и позже две картины были приобретены и подарены Ильхаму Алиеву. Потом при встрече со мной президент Азербайджана это отметил.

- В вашей коллекции есть портреты влиятельнейших людей мира. Насколько сложно рисовать властьимущих, ведь некоторые боятся даже их взгляда, а вам они вынуждены позировать?

- У меня, как у нормального человека, есть уважение к достойным, состоявшимся людям, но нет холуйства. И меня могут любить или не любить, но я состоявшийся в искусстве человек, а значит живу уже вне времени. У меня никогда не было раболепства перед кем-то, но я всегда трепетно относился к личности, которая что-то сделала хорошее для этого мира. Любого позирующего мне я не утруждаю долгим позированием – мне достаточно для набросков нескольких минут разговора, чтобы зафиксировать и создать впечатление для дальнейшей работы. Признаться, сильно волновался, когда работал над портретом Гейдара Алиева, но не во время сеанса с ним, а позже. И то потому, что мне сказали, что его пытались написать около 300 художников. Конечно, я хотел, чтобы мой портрет ему понравился. И когда в день его рождения в 1998 году я показал ему портрет, он смотрел на работу минут пять, потом повернулся ко мне, протянул руку и сказал: "Теперь у тебя есть друг в Азербайджане, и это я".

- Как вы относитесь к современному азербайджанскому искусству? Каких художников могли бы выделить?

- Азербайджанское искусство очень богатое, колоритное, вкусное. Давно знаком с Таиром Салаховым. Он замечательный художник, который уже сказал своё слово в мировом искусстве. Великолепные картины рисовали Тогрул Нариманбеков, Саттар Бахлулзаде, Расим Бабаев и Фархад Халилов, с которым мы хорошо знакомы. Даже Муслим Магомаев, и тот отличился особой манерой в своей живописи. Я часто бывал у них с Тамарой дома и давал ему некоторые профессиональные советы, ведь он был талантливым самоучкой...

Что же касается сегодняшних молодых художников, то часто бываю на различных международных выставках, где особо отличаются своей манерой письма именно азербайджанские художники. Из них для себя выделил Санана Самедова и скульптора Закира Ахмедова. Возможно, предстоящая выставка в Баку даст мне возможность больше и лучше узнать современное азербайджанское изобразительное искусство, и познакомиться с большим количеством талантливой молодежи.